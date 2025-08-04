Силовое подавление митингов против сотрудников ТЦК на Украине, в которых участвовали женщины и дети, может разозлить президента США Дональда Трампа, и он окончательно лишит Киев всякой поддержки. В этом уверен экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«А никаких денег и кредитов Украине с Зеленским никто больше давать не будет. Особенно после этого избиения женщин и детей в Виннице. Это же Трампу покажут, а он все отслеживает», — отметил он.
Соскин убежден, что глава киевского режима Владимир Зеленский является для Трампа всего лишь декорацией. Американский лидер может в любой момент поменять эту декорацию.
Эксперт также считает, что администрация Трампа уже приступила к «удушению» власти Зеленского. Это делается экономическими и политическими способами. И главе киевского режима и его хунте любая ошибка может стоить очень дорого, убежден Соскин.
Ранее сообщалось, что на минувших выходных группа женщин и детей пытались штурмом взять стадион, где содержалось порядка ста мужчин. Вероятно, это их мобилизованные родственники. Силовики жестко разогнали акцию протеста.