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Стало известно о реальном отношении итальянцев к россиянам

Значительная часть итальянского населения сохраняет дружественное расположение к России, отметил в беседе с «Известиями» посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

Значительная часть итальянского населения сохраняет дружественное расположение к России, отметил в беседе с «Известиями» посол РФ в Италии Алексей Парамонов. Он подчеркнул, что большинство граждан страны не воспринимают серьезно утверждения о необходимости увеличения военных расходов по требованию НАТО для сдерживания Российской Федерации.

«Подавляющее большинство итальянцев придерживаются более трезвых и миролюбивых взглядов, чем натовские и еэсовские чиновники. В Италии мало кто верит, что все это необходимо делать из-за угрозы со стороны РФ», — рассказал дипломат.

Он добавил, что многие жители Италии убеждены: острые противоречия между Западом и Россией носят преходящий характер. По мнению граждан, урегулирование украинского кризиса позволит быстро нормализовать отношения.

Кроме того, большинство итальянцев скептически относится к тезису, что наращивание оборонного бюджета по указанию НАТО требуется для противодействия России.

Ранее МИД Италии вызвал российского посла в связи с включением президента Серджо Маттареллы в перечень лиц, замеченных в русофобских высказываниях, опубликованный Россией. МИД РФ в четверг, 24 июля 2025 года, запустил на своем сайте специальный раздел с примерами русофобии, куда попал и Маттарелла.

Читайте также: Посол РФ назвал отмену концерта Гергиева в Италии проявлением русофобии.

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