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Трамп: США введут санкции против РФ без перемирия на Украине к 8 августа

Соединенные Штаты введут новые санкции против РФ в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто к 8 августа, когда истекает 10-дневный ультиматум. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты введут новые санкции против РФ в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто к 8 августа, когда истекает 10-дневный ультиматум. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил американский президент Дональд Трамп.

— Санкции против России будут, но, похоже, она довольно успешно их избегает. Так что посмотрим, что из этого получится, — ответил он на вопрос журналистам, что произойдет 8 августа, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута, передает РБК.

Никаких последствий при отказе президента РФ Владимира Путина выполнять требования Дональда Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине не будет. Об этом 3 августа высказался военный аналитик Томас Тайнер.

Сам Трамп ранее заявил, что российские власти отлично справляются с обходом международных санкций, но американская сторона все равно планирует их ввести.

Также он анонсировал введение новых ограничений в отношении России по истечении 10-дневного срока ультиматума прекращения боевых действий.

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