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ВС РФ используют БПЛА для сброса агитлистовок на Харьковском направлении

По его словам, листовки распечатывают и доставляют на точки сброса, где оператор БПЛА привязывает их к дрону.

Источник: Аргументы и факты

Операторы беспилотников Ленинградского гвардейского полка войсковой группировки «Север» на харьковском направлении сбрасывают на позиции ВСУ листовки с указанием радиочастоты для сдачи в плен, предоставляя украинским военнослужащим шанс сохранить жизнь, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Ворчун».

По его словам, листовки распечатывают и доставляют на точки сброса, где оператор БПЛА привязывает их к дрону и направляет над позициями противника.

Такой способ является наиболее оперативным и эффективным, поскольку для доставки листовок артиллерийскими снарядами требуются крупные машины, которые необходимо приблизить к линии передовой и которые могут быстро стать мишенью для ударов.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о разведчицах ВСУ, машину которых несколько месяцев назад обнаружил на угледарско-кураховском направлении в ДНР.

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