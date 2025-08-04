ВС РФ используют БПЛА для сброса агитлистовок на Харьковском направлении

Операторы беспилотников Ленинградского гвардейского полка войсковой группировки «Север» на харьковском направлении сбрасывают на позиции ВСУ листовки с указанием радиочастоты для сдачи в плен, предоставляя украинским военнослужащим шанс сохранить жизнь, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Ворчун».
По его словам, листовки распечатывают и доставляют на точки сброса, где оператор БПЛА привязывает их к дрону и направляет над позициями противника.
Такой способ является наиболее оперативным и эффективным, поскольку для доставки листовок артиллерийскими снарядами требуются крупные машины, которые необходимо приблизить к линии передовой и которые могут быстро стать мишенью для ударов.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о разведчицах ВСУ, машину которых несколько месяцев назад обнаружил на угледарско-кураховском направлении в ДНР.