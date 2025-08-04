В Турции высказались о новом раунде переговоров РФ и Украины

Информации о дате нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции пока нет. Об этом сообщили в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.
«Нет, пока таких сигналов нет. Мы сообщим в случае появления конкретики», — ответил собеседники агентства.
Представитель администрации также добавил, что турецкая сторона в любой момент готова предоставить свои посреднические услуги в урегулировании конфликта.
В российско-украинских переговорах состоялось уже три раунда. В основном носили гуманитарный характер. В результате были произведены обмены пленными и телами погибших. Кроме того, стороны передали друг другу проекты меморандумов по завершению противостояния.