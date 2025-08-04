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В Турции высказались о новом раунде переговоров РФ и Украины

Информации о дате нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции пока нет.

Информации о дате нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции пока нет. Об этом сообщили в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.

«Нет, пока таких сигналов нет. Мы сообщим в случае появления конкретики», — ответил собеседники агентства.

Представитель администрации также добавил, что турецкая сторона в любой момент готова предоставить свои посреднические услуги в урегулировании конфликта.

В российско-украинских переговорах состоялось уже три раунда. В основном носили гуманитарный характер. В результате были произведены обмены пленными и телами погибших. Кроме того, стороны передали друг другу проекты меморандумов по завершению противостояния.

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