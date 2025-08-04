В Китае заявили, что Индия и Бразилия не откажутся от российской нефти: Трамп им не указ

Местные эксперты считают, что тарифы США уже нанесли удар по некоторым государствам. По мнению политолога Академии общественных наук Китая Люйя Сяна, в таком случае странам нужно «стоять на своем», чтобы «смягчить потери». По его словам, президент США ошибочно рассматривает повышенные пошлины как «панацею от всех проблем».