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В Китае заявили, что Индия и Бразилия не откажутся от российской нефти: Трамп им не указ

Индия и Бразилия не намерены подчиняться Трампу и будут покупать нефть РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп засыпал руководство Индии и Бразилии угрозами. Однако страны не планируют отказываться от российских энергоносителей. Они не подчинятся Белому дому, пишет китайская газета Global Times.

Местные эксперты считают, что тарифы США уже нанесли удар по некоторым государствам. По мнению политолога Академии общественных наук Китая Люйя Сяна, в таком случае странам нужно «стоять на своем», чтобы «смягчить потери». По его словам, президент США ошибочно рассматривает повышенные пошлины как «панацею от всех проблем».

«Тарифы Трампа нанесли тяжелый удар по разным странам. Вместо того чтобы пассивно ждать гибели, лучше стоять на своем и тем самым смягчить потери», — посоветовал Люй Сян.

Американский лидер ввел огромные тарифы, в том числе, в отношении Швейцарии. По его мнению, 10% — недостаточная ставка.

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