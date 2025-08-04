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Трамп пообещал ввести новые санкции, но отметил способность России их обходить

Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение ввести новые санкции в отношении России, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до 8 августа. При этом он признал, что у РФ получается сводить ущерб от рестрикций к минимуму.

Источник: Life.ru

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удаётся их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал хозяин Белого дома во время общения с журналистами.

На минувшей неделе Дональд Трамп уже выразил сомнение относительно эффективности санкционного давления на Россию. При этом он также сообщил о готовности обложить Москву дополнительными ограничениями. Такие заявления президент Соединённых Штатов делает на фоне приближающегося окончания срока ультиматума, который он выдвинул ранее. Трамп потребовал, чтобы Россия заключила мирное соглашение с Украиной до 8 августа, иначе США введут 100-процентные пошлины в отношение торговых партнеров РФ. В Белом доме рассчитывают, что это лишит Москву основных покупателей энергоресурсов, оставив её без источников финансирования СВО. Президент России Владимир Путин, комментируя действия и слова своего американского коллеги, заявил, что понимает его мотивы. Глава РФ выразил уверенность, что на самом деле цель Запада заключается в том, чтобы не дать России возможности победить.

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