Трамп пообещал ввести новые санкции, но отметил способность России их обходить

На минувшей неделе Дональд Трамп уже выразил сомнение относительно эффективности санкционного давления на Россию. При этом он также сообщил о готовности обложить Москву дополнительными ограничениями. Такие заявления президент Соединённых Штатов делает на фоне приближающегося окончания срока ультиматума, который он выдвинул ранее. Трамп потребовал, чтобы Россия заключила мирное соглашение с Украиной до 8 августа, иначе США введут 100-процентные пошлины в отношение торговых партнеров РФ. В Белом доме рассчитывают, что это лишит Москву основных покупателей энергоресурсов, оставив её без источников финансирования СВО. Президент России Владимир Путин, комментируя действия и слова своего американского коллеги, заявил, что понимает его мотивы. Глава РФ выразил уверенность, что на самом деле цель Запада заключается в том, чтобы не дать России возможности победить.