Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грушко: ЕС потерял триллион евро от разрыва связей с Россией в энергетике

Дипломат подчеркнул, что из-за этих решений европейские цены на природный газ значительно превысили американские.

Источник: Аргументы и факты

По данным заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, Европейский союз понёс убытки свыше триллиона евро в результате прекращения энергетического сотрудничества с Россией.

Он отметил, что разные оценки варьируются, но большинство экспертов сходятся на сумме превышающей триллион евро, учитывая сокращение торговли и разрыв связей в энергетической сфере.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что из-за этих решений европейские цены на природный газ значительно превысили американские, а стоимость электроэнергии в ЕС возросла в два-три раза.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сделала вывод, что Россия заняла место Франции в Африке (после изгнания оттуда Парижа), и нынешняя ситуация несет риски для энергоснабжения всей Европы.