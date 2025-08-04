По данным заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, Европейский союз понёс убытки свыше триллиона евро в результате прекращения энергетического сотрудничества с Россией.
Он отметил, что разные оценки варьируются, но большинство экспертов сходятся на сумме превышающей триллион евро, учитывая сокращение торговли и разрыв связей в энергетической сфере.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что из-за этих решений европейские цены на природный газ значительно превысили американские, а стоимость электроэнергии в ЕС возросла в два-три раза.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сделала вывод, что Россия заняла место Франции в Африке (после изгнания оттуда Парижа), и нынешняя ситуация несет риски для энергоснабжения всей Европы.