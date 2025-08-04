Стало известно, на каком направлении ВСУ потеряли боеспособность

Украинские боевики потеряли возможность активного сопротивления после падения Часова Яра в ДНР. Российские войска планомерно продвигаются вперед, рассказал боец ВС РФ с позывным «Клинок» в опубликованном Минобороны видеоролике.
«Враг уже не может устоять. Мы планомерно, спокойно, размеренно уничтожаем его. Кто сдается, тот будет жить, у него есть право на будущую жизнь в нормальных условиях. Кто нет — будет уничтожен», — отметил он.
«Клинок» подчеркнул, что успешному освобождению непростого населенного пункта способствовала слаженная работа всех подразделений. По его словам, эффективно действовали артиллеристы и штурмовики.
Он признался, что такие успешные операции поднимают боевой дух. В Минобороны сообщали, что освобождение Часова Яра шло комбинированно: на бронетехнике и в пешем порядке. Город зачищался секторами.
Как ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин, Часов Яр требует дозачистки, так как боевики могут прятаться по подвалам и другим укрытиям. Он же сообщил, что после того, как российские войска освободили город, в соседних с ним населенных пунктах началась паника и массовое бегство властей.