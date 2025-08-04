КНР ограничил поставки стратегических минералов западным оборонным компаниям

Особенно остро стоит проблема с редкоземельными металлами, используемыми при производстве широкого спектра военной техники — от боеприпасов до истребителей. Некоторые материалы теперь продаются по ценам, в пять раз превышающим прежние. Как отмечают источники издания, более 80 тысяч комплектующих, используемых Пентагоном, содержат минералы, попавшие под китайские ограничения.