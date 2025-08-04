В европейской стране взвыли от нелегальных мигрантов и приняли жесткие меры

Министр внутренних дел Иветт Купер уточнила, что средства позволят привлечь 300 новых сотрудников в Национальное агентство по борьбе с преступностью. Финансирование также пойдет на закупку технологий и оборудования для совершенствования сбора разведданных о преступных группах, занимающихся транспортировкой людей.