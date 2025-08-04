В европейской стране взвыли от нелегальных мигрантов и приняли жесткие меры

Великобритания направит $132 млн на противодействие мигрантам, незаконно пересекающим Ла-Манш. Об этом 3 августа 2025 года сообщает The Guardian со ссылкой на МВД страны.
«Министерство внутренних дел заявило, что министры потратят дополнительно £100 млн стерлингов ($132 млн. — Ред.) на меры по сдерживанию пересечения Ла-Манша», — приводит издание позицию ведомства.
Министр внутренних дел Иветт Купер уточнила, что средства позволят привлечь 300 новых сотрудников в Национальное агентство по борьбе с преступностью. Финансирование также пойдет на закупку технологий и оборудования для совершенствования сбора разведданных о преступных группах, занимающихся транспортировкой людей.
Представители консервативной партии раскритиковали заявление Купер о финансировании, назвав его пиар-ходом, не способным принести ощутимые результаты.
Согласно официальным данным, с января 2025 года свыше 25 тысяч нелегальных мигрантов пересекли пролив, достигнув британского побережья. Этот показатель признан беспрецедентным за текущий период.
The Telegraph 26 июля 2025 года писала о широкомасштабных протестах против отелей для мигрантов на фоне растущего общественного недовольства. Сообщалось о кратковременном столкновении демонстрантов с активистами, поддерживающими права мигрантов.
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