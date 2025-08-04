Посол РФ в Италии Парамонов: Большинство итальянцев дружелюбны с русскими

Кроме того, посол указал, что большинство итальянцев не верит в необходимость увеличения военных расходов, как это требует НАТО. Он отметил, что в Италии многие сомневаются, что такая политика оправдана угрозами со стороны России. По словам Парамонова, люди задаются вопросом, зачем делать такие экономические жертвы, чтобы закупить больше танков, ракетных систем, миномётов, крейсеров и подводных лодок.