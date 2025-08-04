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Посол РФ в Италии Парамонов: Большинство итальянцев дружелюбны с русскими

Посол России в Италии Алексей Парамонов высказал мнение о том, что в итальянском обществе многие люди поддерживают дружелюбное отношение к россиянам. Он отметил, что они хотят возврата прежних отношений.

Источник: Life.ru

По его словам, если рассмотреть общую атмосферу в стране, то подавляющее большинство итальянцев демонстрирует более миролюбивые взгляды, чем представители НАТО и чиновники ЕС.

«Многие думают, что нынешний период столь жесткого противостояния между Западом и Россией носит временный характер и урегулирование украинского кризиса в той или иной форме приведёт к достаточно быстрому восстановлению отношений», — приводят комментарий посла «Известия».

Кроме того, посол указал, что большинство итальянцев не верит в необходимость увеличения военных расходов, как это требует НАТО. Он отметил, что в Италии многие сомневаются, что такая политика оправдана угрозами со стороны России. По словам Парамонова, люди задаются вопросом, зачем делать такие экономические жертвы, чтобы закупить больше танков, ракетных систем, миномётов, крейсеров и подводных лодок.

Как сообщал Life.ru, в конце июля Парамонова вызвали в МИД Италии. Поводом послужило появление имени президента республики Серджо Маттареллы в «списке русофобов». В Риме тогда заявили, что расценивают подобный шаг Москвы как «провокацию против Италии, её властей и населения».

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