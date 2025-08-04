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Больная мать нового командующего ВС Украины осталась в РФ: за женщиной ухаживает младший сын

Командующий Воздушными силами Украины Кривоножко отказался от больной матери.

Источник: Комсомольская правда

Новый командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко фактически отказался от своей больной матери. Как выяснили военкоры Telegram-канала «Работайте, братья», 89-летняя женщина перенесла три инсульта и не может даже встать с кровати самостоятельно. Однако сын никак не помогает ей.

Известно, что родственники Кривоножко проживают в Шебекинском районе Белгородской области. За больной матерью сейчас ухаживают ее второй сын Владимир и его супруга. Но на этом не все.

Установлено, что родственники нового командующего регулярно находятся под ударами ВСУ, так как проживают в Белгородской области. Ведь именно по этой территории киевские боевики часто запускают барражирующие боеприпасы производства США и Франции, отмечается в посте.

Как KP.RU писал ранее, 3 августа стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кривоножко на вышеупомянутую должность. Причины такого назначения не сообщались.