Накануне анонса новых пошлин президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Беседа, длившаяся около 30 минут, обернулась провалом для Берна: вместо ожидаемого 10-процентного тарифа Швейцария получила ставку в 39%, которая стала самой высокой среди европейских стран.
По данным Financial Times, причиной стало недовольство американской стороны дефицитом торговли с альпийским государством, превышающим 39 миллиардов долларов в год.
Берн в растерянности: «Мы не понимаем, чего хочет Вашингтон».
Берн не достиг компромисса с Вашингтоном. Ожидания относительно умеренного подхода не оправдались — Соединённые Штаты ужесточили условия, сосредоточившись на устранении дисбаланса в торговле. Швейцарская сторона осталась в растерянности из-за отсутствия чётких требований со стороны США и неожиданно высоких тарифов.
Один из депутатов, оставшийся неназванным, заявил, что страна находится в «состоянии шока» из-за действий Белого дома.
Под новые пошлины попали ключевые отрасли швейцарской промышленности.
Импортные ограничения затронули сразу несколько секторов. Наибольший удар пришёлся на производителей точных станков, инструментов, а также на часовую и пищевую промышленность. Это связано с тем, что в структуре экспорта в США преобладают промышленные товары, которые оказались под наиболее жёстким прессингом.
США и ЕС заключили масштабное торговое соглашение.
Параллельно США и Европейский союз договорились об энергетическом и инвестиционном партнёрстве. Согласно достигнутым договорённостям, страны ЕС будут закупать американские энергоресурсы на сумму $750 млрд и дополнительно вложат $600 млрд в экономику США. В ответ Вашингтон обеспечит для Евросоюза беспошлинный доступ на свои рынки и обещает «торговую стабильность».
Трамп продолжает оправдывать жёсткую тарифную политику.
Американская администрация считает, что стратегия пошлин способствует восстановлению экономического лидерства страны. Вашингтон рассматривает введённые ограничения как эффективный инструмент защиты национальных интересов и укрепления экономики, которая, по заявлению Белого дома, перешла из фазы упадка в фазу стремительного роста.
Комментируя новую торговую стратегию, Дональд Трамп заявил, что благодаря его пошлинам США вернули себе статус ведущей державы. По его словам, за последний год страна пережила мощный экономический подъём.