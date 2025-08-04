Трамп ударил по Швейцарии: рекордные пошлины вместо компромисса

Импортные ограничения затронули сразу несколько секторов. Наибольший удар пришёлся на производителей точных станков, инструментов, а также на часовую и пищевую промышленность. Это связано с тем, что в структуре экспорта в США преобладают промышленные товары, которые оказались под наиболее жёстким прессингом.