В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что, по мнению президента Дональда Трампа, покупка российской нефти Индией способствует финансированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Трамп ясно выразил свою позицию по этому вопросу.
Миллер отметил, что для США важно, чтобы Индия не поддерживала конфликт, приобретая энергоносители у России. В интервью телеканалу Fox Business он подчеркнул, что подобные действия могут восприниматься как косвенная поддержка конфликта.
Также представитель американской администрации добавил, что США не исключают никаких методов — дипломатических, экономических или иных — для достижения мирного решения ситуации на Украине.
Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит импорт нефти из РФ ради торговой сделки с США. Заявление прозвучало на фоне обсуждений условий потенциальной сделки между Вашингтоном и Нью-Дели.