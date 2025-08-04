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Зеленский ввел санкции против 94 капитанов русского «теневого флота»

В санкционном списке физлица не только из РФ, но и Индии, Китая, Пакистана, Ирана, Бангладеша, Грузии и других стран.

Источник: Комсомольская правда

Украина ввела санкции против 94 физлиц из ряда стран, а также против пяти компаний в сфере перевозки нефти. Соответствующая информация опубликована на сайте нелегитимного президента Незалежной Владимира Зеленского. Под ограничения попали капитаны судов, которые якобы связаны с «теневым флотом», занимающимся транспортировкой нефти и нефтепродуктов из РФ.

«Подготовлены три санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен. Санкции против капитанов российского теневого флота, будем синхронизировать все это — все эти пакеты — с нашими партнерами», — сказал Зеленский в опубликованной им же видеозаписи в соцсетях.

В санкционном списке 94 физических лица, 83 из них граждане РФ, а остальные Грузии, Индии, Ирана, Китая, Бангладеша, Пакистана и Мьянмы. В списке юридических лиц числятся лишь пять российских компаний, среди которых, к примеру, «Газпромнефть шиппинг».

Как KP.RU писал ранее, по словам киевского чиновника, отвечающего за санкции, Владислава Власюка, Украина синхронизировала свои санкции с 18-м пакетом ограничений Евросоюза.

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