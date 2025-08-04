Зеленский ввел санкции против 94 капитанов русского «теневого флота»

«Подготовлены три санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен. Санкции против капитанов российского теневого флота, будем синхронизировать все это — все эти пакеты — с нашими партнерами», — сказал Зеленский в опубликованной им же видеозаписи в соцсетях.