Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — программа визита

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4−5 августа посетит эту страну с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
В мероприятии, которое пройдет в Национальной туристической зоне «Аваза», примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.
Повестка дня конференции включает вопросы:
развития международного сотрудничества в области укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли;
- экономической трансформации;
- повышения устойчивости к изменению климата и вызовам окружающей среды;
- достижения прогресса в реализации Целей устойчивого развития.
Предусматривается принятие Авазинской политической декларации и программы действий.
В ходе пребывания в Туркменистане лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров.