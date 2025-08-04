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Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — программа визита

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4−5 августа посетит эту страну с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

говорится в сообщении

В мероприятии, которое пройдет в Национальной туристической зоне «Аваза», примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.

Повестка дня конференции включает вопросы:

развития международного сотрудничества в области укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли;

  • экономической трансформации;
  • повышения устойчивости к изменению климата и вызовам окружающей среды;
  • достижения прогресса в реализации Целей устойчивого развития.

Предусматривается принятие Авазинской политической декларации и программы действий.

говорится в сообщении

В ходе пребывания в Туркменистане лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров.

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