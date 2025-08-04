Он отметил, что торговые обороты в энергетической сфере между Евросоюзом и Россией практически сведены к нулю. Из-за этого в Европе резко подорожал природный газ, цены на который в настоящее время на европейском рынке в несколько раз выше, чем в США. Стоимость электроэнергии также поднялась в 2−3 раза, подчёркивает дипломат.
Согласно данным замглавы внешнеполитического ведомства, общий ущерб, нанесённый экономике ЕС в результате антироссийской санкционной кампании, составляет порядка 1,5 триллиона долларов. Кроме того, попытки санкционного давления на Москву обернулись очень низкими темпами роста ВВП Евросоюза — 0,5% в 2023 году и 1% в 2024.
Теперь Соединённые Штаты пытаются заставить отказаться от российских энергоресурсов и другие страны, включая Индию. Как сообщалось ранее, отказ от энергетического партнёрства с Москвой грозит Нью-Дели серьёзными убытками. При таком сценарии, как прогнозируют эксперты, расходы Индии на импорт могут увеличиться до 11 миллиардов долларов в год. При этом убытки могут оказаться ещё больше в случае увеличения цен на нефть на международном рынке.