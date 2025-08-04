Теперь Соединённые Штаты пытаются заставить отказаться от российских энергоресурсов и другие страны, включая Индию. Как сообщалось ранее, отказ от энергетического партнёрства с Москвой грозит Нью-Дели серьёзными убытками. При таком сценарии, как прогнозируют эксперты, расходы Индии на импорт могут увеличиться до 11 миллиардов долларов в год. При этом убытки могут оказаться ещё больше в случае увеличения цен на нефть на международном рынке.