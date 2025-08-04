Готовь ТЭЦ летом: глава Минэнерго оценил ситуацию в Карагандинской области

На ГРЭС Топар министр ознакомился с ходом работ по замене турбоагрегата, сообщили в комитете атомного и энергетического надзора.
До ввода нового оборудования остаются считанные дни. После этого теплоснабжение в регионе будет более надежным, отметили в ведомстве. На станции также продолжается строительство нового золоотвала и возводятся жилые дома для сотрудников в поселке Топар.
Сегодня важно видеть реальные, конкретные результаты, которые напрямую повлияют на качество жизни людей. На ГРЭС «Топар» вводится в строй новая, более мощная турбина. На ТЭЦ-2 «Кармета» завершается пуско-наладка седьмого котла, а Шахтинская ТЭЦ демонстрирует стабильную работу. Это и есть фактическое исполнение поручений.
Глава Минэнерго отметил, что контроль подготовки к зиме проводится не в кабинетах по отчетам, а с выездом на место, чтобы лично убедиться в реальной готовности каждого объекта.
На модернизацию энергообъектов и теплосетей в регионе выделили 44,6 млрд тенге инвестиций ($82 млн), подсчитали в комитете атомного и энергетического надзора.
Только по ГРЭС в Топаре инвестиции на предстоящий сезон составляет 34,6 млрд тенге ($63,7 млн).
Еще 10 млрд тенге ($18 млн) направят на модернизацию тепловых сетей региона. В числе других ключевых инвестиционных проектов также было названо строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 75 МВт в Жезказгане.