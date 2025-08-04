Трамп рассказал, что случится после истечения срока его ультиматума

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал республиканец.
Так президент США ответил на вопрос, что произойдет 8 августа, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута.
Трамп в середине июля объявил, что, если прогресса в урегулировании конфликта на Украине не будет в течение 50 дней, США введут вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у России углеводороды. Позднее он сократил срок ультиматума до десяти дней, до 8 августа. Постпред США при ООН Джон Келли уточнял, что к тому моменту конфликт России и Украины должен быть остановлен.
Президент США выражал недовольство обеими сторонами конфликта. При этом он признавал, что новые ограничения могут оказаться неэффективными.
Россия считает санкции западных стран незаконными. В Кремле говорили, что у Москвы выработался «определенный иммунитет» к подобным ограничениям.
Президент России Владимир Путин, говоря о «разочаровании» Трампа, отметил, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий». «Чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», — сказал он. Переговоры с Украиной в Стамбуле (с мая прошло три раунда) Путин оценил положительно.