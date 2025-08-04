Трамп рассказал, что случится после истечения срока его ультиматума

Трамп в середине июля объявил, что, если прогресса в урегулировании конфликта на Украине не будет в течение 50 дней, США введут вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у России углеводороды. Позднее он сократил срок ультиматума до десяти дней, до 8 августа. Постпред США при ООН Джон Келли уточнял, что к тому моменту конфликт России и Украины должен быть остановлен.