Трамп подтвердил размещение атомных подлодок «там, где им положено быть»

Атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону России, уже находятся «там, где им положено быть», заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (Нью-Джерси).
«Они уже находятся в регионе, там, где им положено быть», — сказал Трамп.
Ранее, 1 августа, президент США поручил передислоцировать две американские атомные подлодки «в надлежащие регионы». Это произошло после его перепалки с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. Трамп отметил, когда речь заходит о ядерном оружии, США должны быть готовы. Позднее в интервью Newsmax он уточнил, что подлодки направят ближе к России.
Перед тем как Трамп объявил о размещении подлодок, Медведев в социальной сети прокомментировал сокращение срока, который республиканец выдвинул для урегулирования конфликта Москвы и Киева. Медеведев написал, что американский президент «играет с Россией в ультиматум», а «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне». Трамп в ответ посоветовал Медведеву «следить за своими словами», отметив, что тот «вступает на очень опасную территорию», и назвал «мертвыми» экономики России и Индии. После этого зампред Совбеза предложил Трампу вспомнить «любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна не существующая в природе “мертвая рука”.
«Мертвая рука» (Dead Hand) — распространенное в западных странах название российской системы «Периметр». Это средство автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.
Автор законопроектов об антироссийских санкциях и союзник Трампа сенатор Линдси Грэм объяснил решение американского президента о размещении подлодок «стремлением к миру». Он обратился к «друзьям в России» и посоветовал «не переигрывать». «Пожалуйста, поймите, что он не [экс-президент США Барак] Обама, не [бывший глава государства Джо] Байден — и с ним шутки плохи. Вы переигрываете», — написал Грэм в соцсети Х.
В Госдуме возникшую ситуацию назвали «политическими качелями с политическими заявлениями разного толка». Первый зампред комитета нижней палаты по международным делам Светлана Журова подчеркнула, что «переговоры — это процесс мирного урегулирования, а не угрозами это должно быть». В Кремле также подчеркивали, что ультиматумы для Москвы неприемлемы.