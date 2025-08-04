Трамп подтвердил размещение атомных подлодок «там, где им положено быть»

Перед тем как Трамп объявил о размещении подлодок, Медведев в социальной сети прокомментировал сокращение срока, который республиканец выдвинул для урегулирования конфликта Москвы и Киева. Медеведев написал, что американский президент «играет с Россией в ультиматум», а «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне». Трамп в ответ посоветовал Медведеву «следить за своими словами», отметив, что тот «вступает на очень опасную территорию», и назвал «мертвыми» экономики России и Индии. После этого зампред Совбеза предложил Трампу вспомнить «любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна не существующая в природе “мертвая рука”.