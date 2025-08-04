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Guardian: Британия потратит еще $132 млн на борьбу с нелегальной миграцией

Деньги пойдут на оплату работы 300 сотрудников Нацагентства по борьбе с преступностью и не только.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания потратит дополнительные 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией, осуществляемой через пролив Ла-Манш, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на МВД страны.

«Министры потратят дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов (около 132 миллионов долларов — прим. ред.) на меры, направленные на сдерживание пресечений через Ла-Манш, в том числе в рамках соглашения с Францией (об обмене мигрантами — прим. ред.)», — отмечается в публикации.

Деньги пойдут на оплату работы дополнительных 300 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью и на новое оборудование, призванное усилить сбор информации о преступных группах, занимающихся незаконной перевозкой мигрантов.

С 23 июля Британия запустила первый в мире санкционный механизм, направленный на борьбу с организаторами нелегальной миграции. Он предусматривает заморозку активов, отключение от финансовой системы страны и запрет на въезд в нее для лиц, причастных к организации незаконного ввоза людей.