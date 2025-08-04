Guardian: Британия потратит еще $132 млн на борьбу с нелегальной миграцией

С 23 июля Британия запустила первый в мире санкционный механизм, направленный на борьбу с организаторами нелегальной миграции. Он предусматривает заморозку активов, отключение от финансовой системы страны и запрет на въезд в нее для лиц, причастных к организации незаконного ввоза людей.