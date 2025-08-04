В Госдуме напомнили об обязательной индексации зарплат

Также Светлана Бессараб подчеркнула, что норма соблюдается не всеми работодателями. В некоторых организациях коллективные договоры предусматривают возможность внесения положений об ежегодной индексации заработной платы — как минимум на уровень инфляции или на 105 процентов от ее значения. Вместе с тем, по словам эксперта, в настоящее время в ряде организаций отсутствуют профсоюзы, а сотрудники самостоятельно не заключают коллективный договор.