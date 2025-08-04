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МО назвало цели ночных атак ВСУ по территории России

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 61 вражеский беспилотник, которые пытались атаковать регионы РФ.

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 61 вражеский беспилотник, которые пытались атаковать регионы РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.

Больше всего воздушных целей было сбито над акваторией Черного моря, в Воронежской области и Крыму. В общей сложности на данных территориях уничтожен 41 беспилотник.

Кроме того, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Ростовская, Московская и Рязанская области. В результате воздушного налета на Волгоградскую область обломки БПЛА упали на железную дорогу — было задержано несколько пассажирских поездов.

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