МО назвало цели ночных атак ВСУ по территории России

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 61 вражеский беспилотник, которые пытались атаковать регионы РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.
Больше всего воздушных целей было сбито над акваторией Черного моря, в Воронежской области и Крыму. В общей сложности на данных территориях уничтожен 41 беспилотник.
Кроме того, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Ростовская, Московская и Рязанская области. В результате воздушного налета на Волгоградскую область обломки БПЛА упали на железную дорогу — было задержано несколько пассажирских поездов.