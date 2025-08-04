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В Башкирии примут закон о молодежном парламенте

В сентябре депутаты планируют принять закон "О Молодежной общественной палате при Госсобрании РБ. Документ разработали с учетом лучших практик.

Источник: Башинформ

При подготовке законопроекта была проведена серьезная аналитическая работа, отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

«Мы изучили практику Московской, Брянской, Самарской, Саратовской областей, Татарстана, Мордовии и других субъектов. На основе их опыта и с учетом принятого на федеральном уровне Стандарта деятельности молодежного парламента был разработан взвешенный, комплексный документ. Он не просто обновляет правовые основы работы палаты, но и усиливает роль молодежи в законотворческом процессе», — сообщил он.

Численный состав палаты увеличивается с 35 до 45 человек. Десять человек включаются в палату по представлению Главы РБ, десять — по представлению президиума Госсобрания РБ, 25 избираются на конкурсной основе из числа представителей социально ориентированных НКО, политических партий, иных общественных объединений. Законопроектом устанавливаются прозрачные критерии отбора и пятилетний срок полномочий.

По словам Константина Толкачева, молодежь получит возможность напрямую участвовать в формировании молодежной политики и представлять интересы своего поколения.

«Молодежная общественная палата наделена правом законодательной инициативы. Это значит, что члены палаты могут не просто участвовать в обсуждении решений, но и самостоятельно разрабатывать и вносить законопроекты. Сегодня молодежь — движущая сила развития республики. Наша задача — создать такие условия, чтобы ее голос был услышан, а инициативы реализованы», — подчеркнул спикер парламента.