В Башкирии примут закон о молодежном парламенте

«Молодежная общественная палата наделена правом законодательной инициативы. Это значит, что члены палаты могут не просто участвовать в обсуждении решений, но и самостоятельно разрабатывать и вносить законопроекты. Сегодня молодежь — движущая сила развития республики. Наша задача — создать такие условия, чтобы ее голос был услышан, а инициативы реализованы», — подчеркнул спикер парламента.