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Спецназ ССО ВСУ несет потери в Сумской области

Вооруженные силы Украины перебросили подразделения 144-го центра Сил специальных операций в район Юнаковки Сумской области.

Вооруженные силы Украины перебросили подразделения 144-го центра Сил специальных операций в район Юнаковки Сумской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, украинские спецназовцы несут потери в ходе боевых действий.

По данным собеседника агентства, среди личного состава ССО ВСУ имеются подтвержденные потери. В частности, в социальных сетях появилась информация о ликвидации младшего сержанта ССО Василия Фетько.

Напомним, что в Сумах начальник СБУ неосознанно слил важную информацию для ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВС России успешно уничтожают воздушную элиту ВСУ.