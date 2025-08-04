Трамп: США введут санкции против России в отсутствие перемирия на Украине

Ситуация вокруг визита Стива Уиткоффа и угрозы новых санкций со стороны Вашингтона обостряет дипломатическое противостояние между США и Россией. Белый дом рассматривает поездку спецпосланника как последний шанс добиться от Москвы уступок в вопросе прекращения конфликта на Украине до истечения ультиматума 8 августа. В противном случае США готовы активизировать экономическое давление не только на Россию, но и на ее ключевых партнеров.