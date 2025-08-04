Экс-чиновники Приморья обвиняются в неэффективной трате 278 млн руб

Заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительные заключения в отношении бывших должностных лиц, действия которых привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму свыше 278 миллионов рублей.
В период с мая по декабрь 2021 года заместитель Председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко дала поручение министру жилищно-коммунального хозяйства региона Владимиру Бабичу заключить контракт на приобретение мобильных очистных сооружений для объекта по переработке и утилизации твердых бытовых отходов, расположенного в бухте Десантная города Владивостока.
Министр ЖКХ передал это задание исполняющему обязанности директора КГУП «Приморский экологический оператор» Дмитрию Курилову, который заключил заведомо нецелесообразный контракт.
Установлено, что все участники сделки знали о том, что приобретённое оборудование не соответствует технологическим требованиям полигона и не способно выполнять необходимые функции по очистке сточных вод и полигонного фильтрата.
В зависимости от роли в преступлении обвинения предъявлены по части 3 статьи 285 и частям 3 статей 33 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти статьи предусматривают ответственность за использование должностными лицами своих полномочий вопреки интересам службы из личной заинтересованности, что повлекло существенные нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также тяжкие последствия, а также за организацию такого преступления.
Прокурор края также предъявил иски о взыскании ущерба, причинённого данным преступлением. Расследование уголовного дела происходило при непосредственном участии Управления ФСБ России по Приморскому краю. После вручения обвинительных заключений дело будет направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд города Владивостока.