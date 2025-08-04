Экс-чиновники Приморья обвиняются в неэффективной трате 278 млн руб

В зависимости от роли в преступлении обвинения предъявлены по части 3 статьи 285 и частям 3 статей 33 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти статьи предусматривают ответственность за использование должностными лицами своих полномочий вопреки интересам службы из личной заинтересованности, что повлекло существенные нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а также тяжкие последствия, а также за организацию такого преступления.