«Они хитрые люди, но санкции будут»: что произойдет после истечения срока ультиматума Трампа России

Угрозы могут быть связаны со стремлением американского лидера надавить на Китай и вынудить его отказаться от поддержки России. Это связано с тем, что прежние методы Трампа в отношении Москвы уже не действуют, но активность наступления российской армии на фронте вынуждает его пытаться как можно скорее завершить конфликт, в котором все стороны окажутся проигравшими, кроме самих США. Часть западных СМИ относятся к заявлениям президента скептически, а эксперты отмечают, что Россия продолжит добиваться своих целей по изменению подхода к мировой безопасности. Подробнее о мотивах ультиматума Трампа и его возможных последствиях — в материале URA.RU.