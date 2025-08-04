«Они хитрые люди, но санкции будут»: что произойдет после истечения срока ультиматума Трампа России

Ультиматум Трампа может быть нацелен на изменение политики Китая.
Президент США Дональд Трамп пригрозил введением более жестких санкций против России, если прогресс по перемирию на Украине не будет достигнут к 8 августа. Именно тогда истекает срок поставленного им 10-дневного ультиматума.
Угрозы могут быть связаны со стремлением американского лидера надавить на Китай и вынудить его отказаться от поддержки России. Это связано с тем, что прежние методы Трампа в отношении Москвы уже не действуют, но активность наступления российской армии на фронте вынуждает его пытаться как можно скорее завершить конфликт, в котором все стороны окажутся проигравшими, кроме самих США. Часть западных СМИ относятся к заявлениям президента скептически, а эксперты отмечают, что Россия продолжит добиваться своих целей по изменению подхода к мировой безопасности. Подробнее о мотивах ультиматума Трампа и его возможных последствиях — в материале URA.RU.
Трамп грозит санкциями.
Трамп раскрыл, что произойдет по истечении 10-дневного срока, который он дал на достижение прогресса по договоренностям на Украине. По словам американского президента, он намерен ввести санкции несмотря на то, что Россия успешно их избегает.
«Санкции будут, но они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Трамп в эфире телеканала FoxNews.
Причины ультиматума Трампа.
Наступление ВС РФ и игра с Китаем.
Трамп угрожает новыми пошлинами, поскольку боится наступления ВС РФ на фронтеФото: Official White House / Shealah Craighead.
Трамп объявил «ультиматум» по двум причинам. Первая: активное наступление российских войск. С этим, в частности, может быть связано сокращение срока с 50 до 10 дней. Трамп любой ценой хочет переломить ситуацию на фронте, рассказал доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев в беседе с Lenta.ru.
Вторая причина: «игра с Китаем». США стремятся вынудить Китай отказаться от поддержки России и принудить его к давлению на Москву, и ради этого дипломатического хода Трамп готов пожертвовать отношениями с Индией.
Американский президент с самого начала предполагал подтолкнуть Россию к перемирию на своих условиях. Когда же российская сторона продолжила придерживаться своих интересов, Трамп приступил к фазе давления. «Важно понимать: Трамп — это не революционер, а системный политик. За ним стоит мощная машина — Пентагон, разведсообщество, Республиканская партия и произраильское лобби. Американский политический истеблишмент продолжает функционировать и никуда не делся», — отметил Межуев.
США хотят казаться миротворцами.
Во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Трамп, вероятно, услышал не то, что хотел услышать. Москва продолжает настаивать на том, что окончание конфликта на Украине — это не вопрос перемирия по существующей границе, а проблема европейской и мировой безопасности и выстраивания новой формулы взаимоотношений. Стремление Трампа навязать России корейский сценарий завершения конфликта на Украине — сначала перемирие, а затем решение вопросов, был отвергнут Москвой. «Позиция России изначально была такая, что нужно сначала решить вопросы безопасности, а потом уже говорить о мире», — подчеркнул доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в беседе с URA.RU.
По его словам, изначально в силах США было остановить поставки оружия на Украину. Но перед Трампом нет такой задачи, поскольку он хочет сделать так, будто проиграли обе стороны, а Штаты оказались миротворцами и выиграли.
Роль Китая.
Китай не собирается отказываться от российской нефтиФото: Роман Наумов © URA.RU.
Противостояние на Украине рассматривается как часть глобального конфликта с Китаем и часть тайваньского вопроса. Это связано с тем, что в США считают Россию «прокси Китая». Сначала Трамп пытался переманить Москву, разрушив ее связи с Пекином, а теперь, осознав, что это бессмысленно, стремится показать Китаю якобы нерациональность отношений с РФ. «Трамп хочет продемонстрировать Китаю, что эскалация конфликта на Украине может дойти до максимума. А этого не хочет никто, включая самих китайцев. Собственно, об этом и говорит ультиматум: “Остановите Россию, пока не стало слишком поздно”», — отмечает Межуев.
Однако Китай подчеркивает, что безопасность в сфере энергетики — это краеугольный камень для всей страны. Поэтому Пекин не откажется от закупки нефти из России. Об этом сообщил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Газетой.ru».
Роль Европы.
Что произойдет после ультиматума.
Политические последствия.
Россия не уступит на фронтеФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Ультиматум Трампа не является фикцией. На это указывают, в частности, введенные 25-процентные пошлины против Индии. Однако основная ставка вряд ли делается на вторичные санкции, которые никто не воспринимает всерьез, отмечает политолог Межуев. По его словам, в связи с ультиматумом могут активизироваться ВСУ, осуществив новые провокации в российском приграничье. Могут последовать провокации с флотом России или кибератаки на «Аэрофлот».
Однако новые санкции Трампа точно не изменят расклад на фронте. «Россия ясно дала понять: уступок под давлением Запада не будет», — подчеркнул политолог. Своими новыми угрозами президент Штатов будет пытаться не изменить политику РФ, а дезорганизовать ситуацию внутри страны, заключил эксперт.
Экономические последствия.
Новые пошлины ударят, прежде всего, по Евросоюзу и США, поскольку приведут к дефициту товаров и росту цен на них в этих странах. Также пошлины ускорят реализацию экономического спада в Европе, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».
Для самих Штатов эти ограничения чреваты потерями в фармацевтике и микрочипами, добавил преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с изданием. При этом сроки в 10 дней нереалистичны, поскольку этого периода недостаточно для пересмотра глобальных цепочек поставок. «Скорее всего, после 9 августа последует символическое ужесточение пошлин на отдельные товары или отсрочка под предлогом начала переговоров», — заявил экономист. Он подчеркнул, что Китай может только сократить закупки сырья на время, но полностью не откажется от них в силу отсутствия альтернативы.
Мнение Запада.
Президент США может и не выполнить своих «обещаний». Телеканал CNN отмечает, что «сроки Трампа часто гибкие, он регулярно обещает что-то “через две недели”, а затем не выполняет».
Ультиматум Трампа вряд ли изменит позицию Путина, сообщает издание The New York Times. «Российские войска обладают преимуществом на поле боя в разгар летнего наступления. Эксперты по внешней политике утверждают, что угрозы Трампа не слишком эффективны», — говорится в материале. При этом сам президент США в интервью изданию отмечал, что его пошлины вполне могут не повлиять на Россию.
В заявлениях американского президента присутствует противоречие: с одной стороны, Трамп собирается ударить антироссийскими санкциями по Индии и Китаю, а с другой — пытается с ними договориться о продлении торговых отношений. Агентство Bloomberg скептически относится к обещаниям Трампа, поскольку они могут ударить по его собственным интересам.
Если же Россия никак не отреагирует на угрозы Трампа, то никаких последствий для нее и не последует. Об этом сообщает немецкая газета Bild.