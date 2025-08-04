Южная Корея убирает с границы громкоговорители для пропаганды на КНДР

С понедельника южнокорейские военные приступили к демонтажу громкоговорителей, расположенных вблизи границы с Северной Кореей и использовавшихся для трансляции пропагандистских материалов в сторону КНДР. Об этом сообщили представители Министерства обороны Республики Корея.
«С сегодняшнего дня вооруженные силы начали убирать громкоговорители, предназначенные для вещания на Север. Это не повлияет на боеспособность армии и станет практической мерой, которая поможет снизить напряженность между Югом и Севером», — заявил заместитель пресс-секретаря ведомства Ли Гён Хо на брифинге. Он подчеркнул, что предварительных договоренностей с КНДР по данному вопросу достигнуто не было.
Ли Гён Хо уточнил, что демонтаж всего стационарного оборудования займет около двух-трех дней. По данным агентства Рёнхап, на приграничных территориях установлено около двадцати таких устройств. Представитель комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун отметил, что южнокорейские военные пока не располагают информацией о том, что Северная Корея проводит демонтаж собственных громкоговорителей, однако предположил, что в Пхеньяне могут заниматься их техническим обслуживанием.
Ранее, 11 июня, новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён отдал распоряжение о прекращении трансляций с использованием данного оборудования на границе. В ответ Северная Корея прекратила трансляцию шумовых помех. 21 июля Национальная разведывательная служба Республики Корея приостановила деятельность ряда радиостанций, которые на протяжении десятилетий осуществляли вещание на Северную Корею. Ли Чжэ Мён, вступивший в должность в начале июня, придерживается, в отличие от своего предшественника, курса на диалог с Пхеньяном.