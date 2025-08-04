Южная Корея убирает с границы громкоговорители для пропаганды на КНДР

Ли Гён Хо уточнил, что демонтаж всего стационарного оборудования займет около двух-трех дней. По данным агентства Рёнхап, на приграничных территориях установлено около двадцати таких устройств. Представитель комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун отметил, что южнокорейские военные пока не располагают информацией о том, что Северная Корея проводит демонтаж собственных громкоговорителей, однако предположил, что в Пхеньяне могут заниматься их техническим обслуживанием.