Названо число колоссальных потерь ВСУ за неделю

«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” за отчетный промежуток времени составили порядка 4 200 украинских боевиков и наемников — на 305 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — подчитал Марочко.