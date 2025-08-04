Названо число колоссальных потерь ВСУ за неделю

В ходе специальной военной операции украинские боевики за прошедшую неделю потеряли на рубежах Луганской Народной Республики 4,2 военнослужащих и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” за отчетный промежуток времени составили порядка 4 200 украинских боевиков и наемников — на 305 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — подчитал Марочко.
По его словам, наибольший урон живой силе противника нанесли бойцы группировки «Запад». Они работают на Купянском и Сватовско-кременном участке фронта, добавил эксперт.
Помимо живой силы были уничтожены 6 танков, свыше 60 артиллерийских орудий и 40 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы. Также российские войска ликвидировали порядка 100 складов с боеприпасами и свыше 280 боевых машин украинских боевиков.