В Белом доме назвали Индию спонсором войны на Украине

Ранее Трамп заявлял, что Индия пойдет на отказ от нефти из РФ ради подписания сделки с США. Однако в Нью-Дели дали понять, что отказываться не собираются, несмотря на американские угрозы. Тем временем, согласно докладу финансовых аналитиков, Индия может потерять миллиарды долларов, если прекратит поставки российской нефти.