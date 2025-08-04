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В Белом доме назвали Индию спонсором войны на Украине

Индия, осуществляя поставки российской нефти, является спонсором конфликта на Украине.

Индия, осуществляя поставки российской нефти, является спонсором конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на мнение президента США Дональда Трампа заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер в интервью телеканалу Fox Business.

«Трамп ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — отметил он.

Миллер уверен, что США могут предпринять различные варианты воздействия на Нью-Дели, чтобы помешать импорту российских энергоносителей. Среди них он назвал дипломатические, финансовые и «иные инструменты».

Ранее Трамп заявлял, что Индия пойдет на отказ от нефти из РФ ради подписания сделки с США. Однако в Нью-Дели дали понять, что отказываться не собираются, несмотря на американские угрозы. Тем временем, согласно докладу финансовых аналитиков, Индия может потерять миллиарды долларов, если прекратит поставки российской нефти.

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