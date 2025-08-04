Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ перебросили спецназ ССО к Сумской области, но это им не помогло

Украинские силы перебросили спецназ 144-го центра ССО в район Юнаковки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

Источник: Life.ru

Собеседник агентства сообщил, что ВСУ продолжают перебрасывать спецназ в район Юнаковки, где замечена деятельность 144-го центра ССО ВСУ. По его данным, подразделения сил специальных операций Украины несут потери. Также он упомянул о сообщениях в соцсетях, согласно которым в Сумской области был уничтожен младший сержант ССО Василий Фетько.

«Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ. Согласно сообщениям из соцсетей, в Сумской области ликвидирован младший сержант ССО Фетько Василий», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что на Сумском и Харьковском направлениях действуют более 40 бригад и полков ВСУ, передислоцированных с других участков фронта.

Ранее сообщалось, что украинское командование стягивает наиболее боеспособные части на Сумское направление. В район перебрасывают элитные подразделения ВСУ, оснащённые натовской техникой и вооружением. Такое перераспределение сил может ослабить оборону ВСУ на других участках фронта. Этим уже воспользовались российские войска: теперь у ВС РФ появились возможности для развития наступления в направлении Николаевки и Красного.