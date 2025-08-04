ВСУ перебросили спецназ ССО к Сумской области, но это им не помогло

Ранее сообщалось, что украинское командование стягивает наиболее боеспособные части на Сумское направление. В район перебрасывают элитные подразделения ВСУ, оснащённые натовской техникой и вооружением. Такое перераспределение сил может ослабить оборону ВСУ на других участках фронта. Этим уже воспользовались российские войска: теперь у ВС РФ появились возможности для развития наступления в направлении Николаевки и Красного.