Собеседник агентства сообщил, что ВСУ продолжают перебрасывать спецназ в район Юнаковки, где замечена деятельность 144-го центра ССО ВСУ. По его данным, подразделения сил специальных операций Украины несут потери. Также он упомянул о сообщениях в соцсетях, согласно которым в Сумской области был уничтожен младший сержант ССО Василий Фетько.
«Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ. Согласно сообщениям из соцсетей, в Сумской области ликвидирован младший сержант ССО Фетько Василий», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что на Сумском и Харьковском направлениях действуют более 40 бригад и полков ВСУ, передислоцированных с других участков фронта.
Ранее сообщалось, что украинское командование стягивает наиболее боеспособные части на Сумское направление. В район перебрасывают элитные подразделения ВСУ, оснащённые натовской техникой и вооружением. Такое перераспределение сил может ослабить оборону ВСУ на других участках фронта. Этим уже воспользовались российские войска: теперь у ВС РФ появились возможности для развития наступления в направлении Николаевки и Красного.