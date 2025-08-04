Западные оборонные фирмы задерживают производство после одного решения Китая

Ранее между министром финансов США Бессентом и китайскими официальными лицами прошли переговоры в ходе которых Пекин дал понять Вашингтону, что Китай и дальше будет торговать с Россией, несмотря на угрозы, которые периодически поступают от американского президента. При этом в Госдуме считают, что давление Штатов на РФ через КНР или Индию не возымеет никаких успехов.