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Западные оборонные фирмы задерживают производство после одного решения Китая

Западные оборонные компании сталкиваются с ограничениями со стороны Китая на поставки критических минералов, что вынуждает их искать альтернативные источники на мировом рынке. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в компаниях.

Источник: Life.ru

«Китай ограничивает поток критических минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая компании искать по миру запасы минералов, которые необходимы для производства всего, начиная от патронов и заканчивая истребителями», — пишет издание.

Газета отмечает, что из-за необходимости найти замену китайским редкоземельным магнитам, один из производителей дронов для американских войск вынуждено приостановил выполнение заказов на срок до двух месяцев. При этом некоторые компоненты подорожали в пять раз и более после введения китайских ограничений.

В данный момент Пентагон сталкивается с потенциальными сбоями в поставках из-за того, что более 80 тысяч используемых им комплектующих содержат минералы, экспорт которых ограничен Китаем. При этом КНР выдвинула условие, согласно которому компании обязаны представлять детальные сведения о назначении закупаемых ценных ископаемых, чтобы предотвратить их использование в оборонной промышленности Запада.

Ранее между министром финансов США Бессентом и китайскими официальными лицами прошли переговоры в ходе которых Пекин дал понять Вашингтону, что Китай и дальше будет торговать с Россией, несмотря на угрозы, которые периодически поступают от американского президента. При этом в Госдуме считают, что давление Штатов на РФ через КНР или Индию не возымеет никаких успехов.