Точная работа росгвардейцев: БПЛА «стальной» бригады уничтожают укрепления ВСУ на Харьковском направлении

На харьковском направлении операторы беспилотников 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии демонстрируют высочайший уровень профессионализма. В ходе специальной операции бойцы «стальной» бригады обнаружили и ликвидировали укреплённую позицию украинских националистов.
Благодаря слаженной работе экипажей БПЛА и точному наведению был осуществлён прицельный сброс боеприпасов по вражескому блиндажу. В результате точного попадания укрытие с живой силой ВСУ было полностью уничтожено.
Видео: Росгвардия.