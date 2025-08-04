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Точная работа росгвардейцев: БПЛА «стальной» бригады уничтожают укрепления ВСУ на Харьковском направлении

На харьковском направлении операторы беспилотников 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии демонстрируют высочайший уровень профессионализма. В ходе специальной операции бойцы «стальной» бригады обнаружили и ликвидировали укреплённую позицию украинских националистов. Благодаря слаженной работе экипажей БПЛА и точному наведению был осуществлён прицельный сброс боеприпасов по вражескому блиндажу. В результате точного попадания укрытие с живой силой ВСУ было полностью уничтожено.

На харьковском направлении операторы беспилотников 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии демонстрируют высочайший уровень профессионализма. В ходе специальной операции бойцы «стальной» бригады обнаружили и ликвидировали укреплённую позицию украинских националистов.

Благодаря слаженной работе экипажей БПЛА и точному наведению был осуществлён прицельный сброс боеприпасов по вражескому блиндажу. В результате точного попадания укрытие с живой силой ВСУ было полностью уничтожено.

Видео: Росгвардия.

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