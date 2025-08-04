В ЕС забили тревогу из-за дыр в системе ПВО: виновата Украина и Трамп

В Евросоюзе появились серьезные опасения из-за поставок комплексов Patriot Украине, так как из-за этого могут надолго возникнуть бреши в континентальной системе противовоздушной обороны. Об этом пишет издание Euractiv, ссылаясь на неназванного евродипломата.
«Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и есть опасения о потенциально длительных пробелах в собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как заявил Трамп», — говорится в материале.
Источник издания также отметил, что страны ЕС, которые передают или обязались передать Киеву Patriot испытывают страх от неопределенности американских поставок на восполнение их отправленной помощи Украине.
В НАТО предсказывали, что поставки данных систем займут несколько лет. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что теперь поставками оружия, купленного у Штатов, будут заниматься европейцы через НАТО. Несколько стран уже отказались от этой инициативы.
Ранее «МК» писал, что киевский режим на фоне провала ВСУ на всех фронтах и внутренних проблем в стране пытается ложными сообщениями о поставках оружия повлиять на ситуацию.