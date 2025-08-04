Степашин пояснил, почему Путин дал ответ Трампу именно на Вааламе

По словам Степашина в беседе с сайтом Kp.ru, Валаам важен для Путина не только как оплот православия, но и как место, где он проводил время в юности, когда там ещё работал приют для ветеранов. Он напомнил, что президент проявлял личную заинтересованность в восстановлении обители, курировал возведение храма в честь святого равноапостольного князя Владимира в Свято-Владимирском ските и выделял необходимые средства.
1 августа президенты России и Беларуси, Владимир Путин и Александр Лукашенко, встретились на Валааме. Лидеры регулярно совместно посещают остров летом. Например, они бывали там в июле 2019, 2023 и 2024 годов. В ходе рабочей поездки российский лидер сообщил, что ВС РФ ведут наступление на всей линии боевого соприкосновения и ответил на ультиматум Трампа.