«Президент есть президент»: чиновники бросились оправдывать экономические провалы Трампа

Чиновники Белого дома спешат защитить Трампа после нестабильной экономической недели. Торговый представитель США заявил, что «президент есть президент» после увольнения начальника отдела статистики труда на фоне медленного роста числа рабочих мест.
Представители администрации Дональда Трампа выступили на воскресных политических шоу в США в защиту политики президента после тяжелой недели плохих показателей экономики, торговли и занятости, кульминацией которой стало увольнение главы службы статистики труда Эрики Макэнтарфер, пишет The Guardian.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Трампа есть «реальные опасения» по поводу числа рабочих мест, которые выходят за рамки пятничного отчета, показавшего, что национальная экономика добавила 73 000 рабочих мест в июле, что намного ниже ожиданий. Данные о росте числа рабочих мест также были пересмотрены в сторону понижения на 285 000 за два предыдущих месяца.
В программе CBS News «Лицом к нации» Грир выступил в защиту решения Трампа уволить Макентарфер, уважаемого статистика, сказав: «Вы хотите иметь возможность получать достоверные данные. Всегда есть изменения, но иногда вы видите, что эти изменения приводят к действительно экстремальным последствиям».
Он добавил: «Президент есть президент. Он может выбирать, кто будет работать в исполнительной власти».
Но Уильям Бич, который был комиссаром Бюро трудовой статистики (BLS) при Трампе во время его первого президентства, предупредил, что увольнение Макентарфер подорвет доверие к качеству экономических данных США.
Бюро трудовой статистики не указало причину пересмотра данных, но отметило, что «ежемесячные изменения являются результатом дополнительных отчетов, полученных от предприятий и государственных учреждений с момента последней публикации оценок, и пересчета сезонных факторов».
«Это наносит ущерб, — заявил Бич в воскресенье в программе CNN “Положение в стране”. — Я не знаю, есть ли вообще какие-либо основания для этого увольнения. И это действительно вредит статистической системе. Это подрывает доверие к BLS».
В пятницу Макэнтарфер опубликовала в социальных сетях заявление, в котором прокомментировала свое увольнение, назвав работу комиссара Бюро «честью в моей жизни». Она сказала, что в BLS работает «много преданных своему делу государственных служащих, которым поручено оценивать масштабную и динамичную экономику».
«Это жизненно важная работа, и я благодарю их за их служение этой стране», — говорится в заявлении Макэнтарфер.
Скандал из-за увольнения Макентарфер возник в связи с тем, что в этом месяце должен вступить в силу ряд новых тарифных ставок. Хотя президент Трамп все предсказывает золотой век для экономики США, многие экономисты предупреждают, что повышение импортных тарифов может в конечном итоге ослабить экономическую активность в Америке.
В эфире CBS Грир сказал, что тарифные ставки Трампа «в значительной степени установлены» и вряд ли будут пересмотрены до того, как они вступят в силу.
Первые шесть месяцев второго президентского срока Трампа характеризовались чередой заявлений о тарифных ставках, но на прошлой неделе он издал распоряжение, в котором изложены изменения тарифов для десятков стран, после того как он дважды откладывал их внедрение.
Однако Грир также сказал, что многие из объявленных тарифных ставок «установлены в соответствии со сделками».
«О некоторых из этих сделок объявлено, о некоторых нет, другие зависят от уровня торгового дефицита или профицита, который может быть у нас со страной», — сказал он.
В эфире программы NBC «Встреча с прессой» директор Национального экономического совета (NEC) Кевин Хассетт заявил, что измененные тарифные ставки в США теперь «более или менее зафиксированы, хотя придется немного потрудиться, чтобы понять, что именно мы имеем в виду, когда делаем то или иное».
На вопрос, могут ли тарифные ставки измениться снова, он ответил: «Я бы исключил это, потому что это окончательные сделки».
В воскресенье в эфире Fox News Хассетт сказал, что он также поддерживает увольнение Макентарфера. «Я думаю, что нам нужен свежий взгляд в BLS, кто-то, кто сможет навести порядок в этом деле», — заметил он.
Но бывший министр финансов Ларри Саммерс на этой неделе заявил телеканалу ABC, что увольнение Макэнтарфер «выходит за рамки всего, что когда-либо делал Ричард Никсон», намекая на покойного бывшего президента, который ушел в отставку в 1974 году из-за Уотергейтского скандала.
Саммерс сказал, что заявление Трампа о том, что низкие показатели занятости были «фальшивыми» и призваны выставить его в плохом свете, «является абсурдным обвинением».
«Эти цифры были собраны командами, состоящими буквально из сотен человек, в соответствии с подробными процедурами, изложенными в руководствах, — отмечает Саммерс. — Невозможно представить, чтобы глава BLS мог манипулировать этими цифрами. Эти цифры соответствуют тому, что мы видим из самых разных источников в частном секторе».
Саммерс поставил в один ряд увольнение Макентарфер, давление Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла с целью снижения процентных ставок, и силовую тактику, которую администрация применяет к университетам, юридическим фирмам и средствам массовой информации.
«Это характерно для демократий, которые уступают место авторитаризму, — сказал Саммерс. — Увольнение статистиков сопровождается угрозами руководителям газет. Это же относится и к нападкам на университеты. Это связано с нападками на юридические фирмы, защищающие клиентов, которых избранный босс считает неподходящими. Это действительно пугающие вещи.».