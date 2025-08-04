«Президент есть президент»: чиновники бросились оправдывать экономические провалы Трампа

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что у Трампа есть «реальные опасения» по поводу числа рабочих мест, которые выходят за рамки пятничного отчета, показавшего, что национальная экономика добавила 73 000 рабочих мест в июле, что намного ниже ожиданий. Данные о росте числа рабочих мест также были пересмотрены в сторону понижения на 285 000 за два предыдущих месяца.