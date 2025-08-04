«Неприемлемо»: Трамп требует от Индии отказаться от российской нефти

Между тем, как отмечает Bloomberg, отказ от российской нефти может нанести Индии серьёзный экономический ущерб. По данным агентства, на РФ приходится до 40% индийского нефтяного импорта, а сотрудничество с Москвой приносит индийским компаниям рекордную прибыль. Прекращение закупок грозит многомиллиардными потерями. Несмотря на это, Индия готова выполнить требования Трампа. Сообщается, что под давлением США некоторые государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии уже сократили объёмы закупок российского топлива. Однако полный отказ от сотрудничества с Москвой пока остаётся под вопросом.