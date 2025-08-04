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The Guardian: публичные выступления Трампа становятся всё более странными

Американский лидер часто не может сосредоточится и быстро меняет темы в ходе выступлений, отмечают эксперты.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп ведёт себя всё более странно во время публичных выступлений, что вызывает вопросы о его когнитивных способностях. С таким мнением выступил журналист Адам Гэббатт в статье для The Guardian.

По его словам, 79-летний политик уже более года демонстрирует неадекватное поведение на предвыборных мероприятиях, пресс-конференциях, в интервью и в импровизированных речах. Он часто резко уходит от темы, теряя логическую связность.

Так, во время беседы с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Трамп внезапно начал говорить о ветряных мельницах, сопровождая свои слова необоснованными утверждениями. Недавно, отвечая на вопрос о голоде в Газе, он не смог вспомнить объём американской помощи и забыл о вкладе других государств.

Гэббатт отмечает, что Трамп всё чаще теряет концентрацию.

По мнению старшего преподавателя кафедры психологии Корнеллского университета Гарри Сигала, резкие переходы между темами — признак отсутствия самоконтроля.

«Он просто меняет тему без связного повествования», — отметил эксперт.

Сигал также указывает на склонность Трампа к конфабуляции — когда реальные события искажаются за счёт включения вымышленных деталей.

«Он берёт что-то действительное и добавляет то, чего не было», — пояснил специалист.

При этом сам Трамп годами отвергает сомнения в своём когнитивном здоровье, называя себя «стабильным гением» и хвастаясь успешной сдачей различных тестов. Однако, как уточняет The Guardian, эти тесты крайне просты и предназначены лишь для выявления ранних признаков деменции.

Ранее аналитик Алекс Крайнер выразил мнение, что заявления Трампа о России не соответствуют его реальным действиям.

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