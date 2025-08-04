The Guardian: публичные выступления Трампа становятся всё более странными

Так, во время беседы с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Трамп внезапно начал говорить о ветряных мельницах, сопровождая свои слова необоснованными утверждениями. Недавно, отвечая на вопрос о голоде в Газе, он не смог вспомнить объём американской помощи и забыл о вкладе других государств.