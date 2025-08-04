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В Турции заявили необходимости сохранения диалога между РФ и Украиной

Несмотря на регулярные попытки срыва переговорного процесса между Россией и Украиной, диалог должен сохранять свою интенсивность.

Несмотря на регулярные попытки срыва переговорного процесса между Россией и Украиной, диалог должен сохранять свою интенсивность. С таким мнением выступили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.

«Конечно, мы рассчитываем, что они будут интенсивными, турецкая сторона регулярно призывает сохранять диалог», — отметил источник агентства.

При этом собеседник подчеркнул, что попытки срыва будут продолжаться. И напомнил, как это было в 2022 году. По его мнению, чтобы минимизировать эти риски, интенсивность переговоров должна быть высокой.

Ранее «МК» писал, что в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не располагают информацией о дате нового раунда российско-украинских переговоров.

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