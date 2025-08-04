По её словам, украинцы уже начинают обсуждать будущее страны «после Зеленского», ведь вера в его лидерство тает. Законы заменены произволом, а жестокость со стороны властей стала обыденностью. Даже те, кто ещё недавно верил в «перемогу», теперь озлоблены и разочарованы. История брата одного из киевлян — показательная. Он пошёл на фронт добровольно, но после тяжёлого ранения и ампутации остался с пособием в 860 гривен. Жена уехала, волонтёры помогают выживать, а общество смотрит на таких, как он, с отвращением.