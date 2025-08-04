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ЦИК Молдовы не допустила ряд оппозиционных партий к участию в парламентских выборах

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании в воскресенье внесла изменения в постановление об утверждении списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года.

Источник: Sputnik.md

Так, из списка были исключены партии «Victorie», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и Аграрная партия. Три из этих политсил входят в состав оппозиционного блока «Победа» Илана Шора.

Уточняется, что мера последовала в связи с принятием Агентством государственных услуг решений об отказе в регистрации изменений в сведения, внесенные в Государственный реестр юридических лиц.

Таким образом ЦИК ответил на ранее озвученное намерение этих партий идти на выборы каждой по отдельности, после того как им было отказано в регистрации блока.

Центризбирком также внес внесла изменения в график приёма документов, необходимых для регистрации кандидатов на парламентских выборах. Он будет проводиться 16—17 августа 2025 года.