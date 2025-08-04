ЦИК Молдовы не допустила ряд оппозиционных партий к участию в парламентских выборах

Так, из списка были исключены партии «Victorie», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и Аграрная партия. Три из этих политсил входят в состав оппозиционного блока «Победа» Илана Шора.
Уточняется, что мера последовала в связи с принятием Агентством государственных услуг решений об отказе в регистрации изменений в сведения, внесенные в Государственный реестр юридических лиц.
Таким образом ЦИК ответил на ранее озвученное намерение этих партий идти на выборы каждой по отдельности, после того как им было отказано в регистрации блока.
Центризбирком также внес внесла изменения в график приёма документов, необходимых для регистрации кандидатов на парламентских выборах. Он будет проводиться