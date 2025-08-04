Белый дом обвинил Индию в спонсировании конфликта на Украине

Миллер подчеркнул, что для США важны все способы достижения мира через «дипломатические, финансовые и иные инструменты».
«Он (господин Трамп.— “Ъ”) ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — сказал Миллер в эфире Fox Business.
30 июля Дональд Трамп заявил, что с августа введет в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины. Одной из главных причин стали крупные закупки Нью-Дели российских энергоносителей. Трамп утверждал, что индийские власти прекратят закупать нефть из России, однако правительство Индии не отдавало подобных распоряжений НПЗ.