Белый дом обвинил Индию в спонсировании конфликта на Украине

30 июля Дональд Трамп заявил, что с августа введет в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины. Одной из главных причин стали крупные закупки Нью-Дели российских энергоносителей. Трамп утверждал, что индийские власти прекратят закупать нефть из России, однако правительство Индии не отдавало подобных распоряжений НПЗ.