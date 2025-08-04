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Белый дом обвинил Индию в спонсировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп расценивает покупку российской нефти Индией как финансирование боевых действия на Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Источник: Reuters

Миллер подчеркнул, что для США важны все способы достижения мира через «дипломатические, финансовые и иные инструменты».

«Он (господин Трамп.— “Ъ”) ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — сказал Миллер в эфире Fox Business.

30 июля Дональд Трамп заявил, что с августа введет в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины. Одной из главных причин стали крупные закупки Нью-Дели российских энергоносителей. Трамп утверждал, что индийские власти прекратят закупать нефть из России, однако правительство Индии не отдавало подобных распоряжений НПЗ.

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