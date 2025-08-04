DM: Минобороны Британии убило больше своих военных, чем противники

Минобороны Великобритании убило в 9 раз больше своих военных, чем погибло при афганской кампании, используя в строительстве асбест, пишет Daily Mail со ссылкой на Британское общество гигиены труда.
«Воздействие смертельного материала в плохих военных помещениях, на кораблях, подводных лодках, вертолетах и даже танках вызывает в среднем 89 случаев в год мезотелиомы — смертельного рака, вызванного асбестом», — говорится в материале.
По данным Минобороны страны, за последние 9 лет военным, у которых был диагностирован данный вид онкологии, выплатили 112,5 млн фунтов стерлингов (12 млрд рублей). До 2016 года бойцы не могли претендовать на данную выплату.
«Наша национальная сеть медсестер по мезотелиоме принимает непропорционально большое количество военных ветеранов. Об этом не говорят, но это должно быть раскрыто. Это национальный позор. Еще большим позором является то, как с ними обращаются, когда их болезнь диагностирована», — заявила изданию исполнительный директор благотворительной организации Mesothelioma UK Лиз Дарлисон.
Как отмечает автор материала, асбест уже прозвали «скрытым убийцей Британии».
В публикации подчеркивается, что в Афганистане погибли около 400 британских военных, а от воздействия асбеста — 3 560.
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