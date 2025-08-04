DM: Минобороны Британии убило больше своих военных, чем противники

«Наша национальная сеть медсестер по мезотелиоме принимает непропорционально большое количество военных ветеранов. Об этом не говорят, но это должно быть раскрыто. Это национальный позор. Еще большим позором является то, как с ними обращаются, когда их болезнь диагностирована», — заявила изданию исполнительный директор благотворительной организации Mesothelioma UK Лиз Дарлисон.