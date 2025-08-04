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На Западе раскрыли, что случится на российской границе

Эстония напрасно строит баррикады на границе с Российской Федерацией, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывшая Twitter).

Эстония напрасно строит баррикады на границе с Российской Федерацией, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывшая Twitter).

«Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию», — поделился своей точкой зрения он.

Ранее телерадиокомпания ERR, ссылаясь на главу нарвского погранпункта Антти Ээнсалу сообщила, что на погранпункте в Нарве ведутся строительные работы, в том числе установка массивных ворот и барьеров для перекрытия движения в случае необходимости.

В июне глава МИД Эстонии Игорь Таро говорил о возможности закрытия погранпункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей, а также якобы возможного ухудшения обстановки в сфере безопасности.

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