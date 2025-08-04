Экс-сотрудники спецслужб Израиля просят Трампа прекратить конфликт в Газе

Тем временем Нетаньяху продолжает настаивать на достижении освобождения заложников только через решительную военную победу. Его позиция прозвучала после того, как родственники пленных раскритиковали планы расширения боевых действий в Газе. Как сообщает Times of Israel, премьер в видеообращении заявил, что «никакого соглашения о прекращении огня не предвидится».