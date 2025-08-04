Экс-сотрудники спецслужб Израиля просят Трампа прекратить конфликт в Газе

Бывшие руководители Армии обороны Израиля, а также спецслужб «Моссад» и «Шин Бет» направили письмо президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с призывом повлиять на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и добиться прекращения войны в Газе. Об этом пишет Jerusalem Post.
Инициаторы письма входят в группу «Командующие безопасностью Израиля», объединяющую более 600 бывших высокопоставленных сотрудников израильских силовых структур. Они заявили, что страна находится «на грани поражения» и зашла в стратегический тупик.
По их словам, израильская армия в Газе «оказалась в блокаде», а военная операция под названием «Колесницы Гидеона» не принесла ожидаемых результатов, включая освобождение заложников.
В письме бывшие офицеры резко раскритиковали Нетаньяху, обвинив его в управлении страной на основе «экстремистских религиозных взглядов». Подписанты призвали Трампа оказать давление на израильского премьера, чтобы «спасти то, что ещё можно спасти».
Тем временем Нетаньяху продолжает настаивать на достижении освобождения заложников только через решительную военную победу. Его позиция прозвучала после того, как родственники пленных раскритиковали планы расширения боевых действий в Газе. Как сообщает Times of Israel, премьер в видеообращении заявил, что «никакого соглашения о прекращении огня не предвидится».
Нетаньяху ранее заявлял, что планы Израиля по расширению операции в Газе связаны с тупиком в переговорах с движением ХАМАС.