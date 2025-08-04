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Рыженков 5−7 августа с визитом посетит Республику Индонезия

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 5—7 августа совершит рабочий визит в Республику Индонезия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: БЕЛТА

Программой предусмотрены переговоры с руководством страны, Министерства иностранных дел, а также встречи с представителями иных государственных органов. Планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, охватывающих развитие политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в промышленной, сельскохозяйственной, научно-технической, образовательной и гуманитарной сферах.

Особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества в агропромышленном комплексе с акцентом на продвижении белорусской техники и обмене технологиями.

Запланирован также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая взаимодействие в международных организациях.

В ходе визита состоятся встречи с представителями деловых кругов, направленные на дальнейшее расширение экономических связей.