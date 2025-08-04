Рыженков 5−7 августа с визитом посетит Республику Индонезия

Программой предусмотрены переговоры с руководством страны, Министерства иностранных дел, а также встречи с представителями иных государственных органов. Планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, охватывающих развитие политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в промышленной, сельскохозяйственной, научно-технической, образовательной и гуманитарной сферах.
Особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества в агропромышленном комплексе с акцентом на продвижении белорусской техники и обмене технологиями.
Запланирован также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая взаимодействие в международных организациях.
В ходе визита состоятся встречи с представителями деловых кругов, направленные на дальнейшее расширение экономических связей.