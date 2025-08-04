Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Важнейший пограничный пункт в Харьковской области перешёл под контроль Армии России

Вооружённые силы РФ заняли пограничный контрольно-пропускной пункт Гоптовка, расположенный в Дергачёвском районе Харьковской области. Об этом сообщают «Военкоры Русской весны».

Источник: Life.ru

Украинские военные, по имеющимся данным, несколько раз нанесли удары по территории КПП, пытаясь уничтожить объект после его потери. На данный момент российские подразделения продолжают удерживать контроль над участком и прилегающими районами.

КПП Гоптовка (Харьковская область, граница с РФ) — важный пограничный пункт на трассе Харьков-Белгород, используемый для контроля перемещений, логистики и гуманитарных операций. Для украинских войск он имеет стратегическое значение как точка мониторинга границы и предотвращения проникновения противника. Переход КПП под контроль РФ означает угрозу логистике и снабжению ВСУ в Харьковской области. Потеря КПП значительно усилит позиции РФ в приграничье.

Ранее Life.ru сообщал, что российские танкисты записали видео с поднятием флага над новой высотой в ДНР после контрвоздушной битвы. Флаг развевался над освобождённым селом Александро-Калиново.