Важнейший пограничный пункт в Харьковской области перешёл под контроль Армии России

КПП Гоптовка (Харьковская область, граница с РФ) — важный пограничный пункт на трассе Харьков-Белгород, используемый для контроля перемещений, логистики и гуманитарных операций. Для украинских войск он имеет стратегическое значение как точка мониторинга границы и предотвращения проникновения противника. Переход КПП под контроль РФ означает угрозу логистике и снабжению ВСУ в Харьковской области. Потеря КПП значительно усилит позиции РФ в приграничье.