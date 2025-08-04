Euractiv: ЕС опасается бреши в своей ПВО из-за передачи Patriot Киеву

Страны Европейского союза боятся возникновения длительных пробелов в собственной противовоздушной обороне из-за передачи систем Patriot Украине. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на евродипломата.
«Европейские арсеналы уже истощены предыдущими поставками вооружений Киеву, и у стран ЕС есть серьёзные опасения по поводу потенциально длительных брешей в собственной ПВО, если поставки новых систем из Соединённых Штатов будут задерживаться», — говорится в сообщении.
Высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что для ЕС было бы «страшно» отказываться от своих систем Patriot в пользу Украины.
По оценке верховного главнокомандующего объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье, поставка новых систем Patriot из США может занять около 7 лет. Другой источник, опрошенный Euractiv, подтвердил, что этот процесс займёт как минимум несколько лет.
Ранее сообщалось, что Минобороны США выделило 51,6 млн долларов на оказание технической помощи Patriot, которые были переданы Киеву с февраля 2023 года.