Euractiv: ЕС опасается бреши в своей ПВО из-за передачи Patriot Киеву

По оценке верховного главнокомандующего объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье, поставка новых систем Patriot из США может занять около 7 лет. Другой источник, опрошенный Euractiv, подтвердил, что этот процесс займёт как минимум несколько лет.